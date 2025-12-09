ريد بول ينفصل عن مستشاره البارز ماركو (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : سيغادر المستشار البارز في فريق ريد بول، هلموت ماركو، عملاق الفورمولا واحد بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام الثلاثاء.

وكان النمسوي البالغ من العمر 82 عاما في قلب مسيرة ريد بول المذهلة في الفورمولا 1 منذ ظهور الفريق على الحلبة عام 2005، مساهماً في الإشراف على ستة ألقاب للصانعين وثمانية للسائقين.

ويُعد الفائز بسباق لومان 24 ساعة عام 1971 على بورشه مقرّبا من الهولندي ماكس فيرستابن، الذي خسر لقبا خامسا على التوالي بفارق نقطتين فقط أمام البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين في أبوظبي يوم الأحد.

وكان ماركو مسؤولاً عن برنامج السائقين الشباب في ريد بول، وخلف تتويج الألماني سيباستيان فيتل بألقابه الأربعة، إضافة إلى بروز فيرستابن كأحد أعظم السائقين عبر التاريخ.

ووفقًا لموقع "موتورسبورت"، فإن قرار الانفصال عن ماركو اتُخذ بعد محادثات مع مسؤولي ريد بول في أبوظبي يوم الاثنين، من بينهم أوليفر مينتسلاف، أحد المديرين التنفيذيين في الشركة والمسؤول عن القطاع الرياضي.

وتأتي مغادرته بعد أشهر من إقالة ريد بول لمدير الفريق كريستيان هورنر، الذي كان، مثل ماركو، مع الفريق منذ تأسيسه قبل نحو عقدين.

ورفض ريد بول التعليق عندما تواصلت معها وكالة فرانس برس.

وعندما سُئل ماركو يوم الأحد عن مستقبله، أجاب: "الأمر ليس مطروحًا للنقاش، لكن سأجري محادثة ثم أرى ما سأفعله. إنها مجموعة معقدة من الأمور المختلفة".

وألمح بديل هورنر، الفرنسي لوران ميكييس، إلى أن تغييرات مقبلة "لقد كان هلموت مذهلًا في الدعم الذي قدمه لنا لمساعدتنا على قلب الأمور هذا العام".

تابع "بالطبع، كان على الإدارة وعليه اتخاذ عدة قرارات صعبة خلال العام، وما زال أمامنا المزيد".

شرح "لكن الفورمولا واحد ليست بيئة ثابتة: نحن دائمًا نعدّل في بنية الفريق، سواء في المجالين التقني أو الرياضي.. من الطبيعي تمامًا أن نراجع باستمرار كيف يمكننا تحسين أسلوب عملنا".