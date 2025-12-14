بطولة إنكلترا: هالاند يقود سيتي إلى انتصار ثمين على كريستال بالاس

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى العودة من لندن بانتصار ثمين على كريستال بالاس 3 0 سجل منها ثنائية الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح هالاند التسجيل (41) وأضاف فيل فودن الهدف الثاني (69)، قبل توقيع النروجي على ثنائيته في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده بهذا الانتصار إلى 34 نقطة، معيدا الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر والفائز على ولفرهامبتون السبت بصعوبة 2 1، برصيد 36 نقطة.

ودانت الأفضلية لأصحاب الأرض بشكل واضح في الشوط الأول، لكن حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما تألق في التصدي لأكثر من محاولة، قبل أن تنوب عنه العارضة لتردّ تسديدة الإسباني يريمي بينو من داخل منطقة الجزاء (17).

وخطف هالاند الهدف الأول برأسية من داخل المنطقة إلى يسار حارس المرمى المضيف دين هندرسون، مستفيدا من كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى للبرتغالي ماتيوس نونيش (41).

وتابع دوناروما تصدياته في الشوط الثاني الذي شهد تحسنا واضحا على الصعيد الهجومي لسيتي، مثمرا عن هدف ثان حمل توقيع فودن بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة إلى يسار هندرسون (69).