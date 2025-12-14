بطولة فرنسا: لنس يستعيد الصدارة وليون توازنه

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : استعاد لنس الصدارة من باريس سان جرمان، بطل الموسم الماضي، عندما تغلب على ضيفه نيس 2 0، فيما عاد ليون إلى سكة الانتصارات بفوز صعب على ضيفه لوهافر 1 0 الأحد في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، واصل لنس انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه السادس تواليا بانتصار مستحق على ضيفه نيس الذي يعاني الأمرين هذا الموسم بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

ويعود الفضل في فوز لنس إلى مهاجمه أودسون إدوار الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 15 و57 إثر تمريرتين حاسمتين من ماثيو أودول.

وعزز لنس صدارته برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام باريس سان جرمان الذي انتزع الصدارة مؤقتا السبت بفوزه على مضيفه متز 3 2 السبت.

في المقابل، هي الخسارة السادسة تواليا لنيس في الدوري والتاسعة في مختلف المسابقات. يعود الفوز الأخير له إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما تغلب على ضيفه ليل 2 1، فخسر بعدها أمام باريس سان جرمان 0 1، متز 1 2، مرسيليا 1 5، لوريان 1 3، أنجيه 0 1، كما مني بثلاث هزائم في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام ضيفه فرايبورغ 1 3، مضيفه بورتو البرتغالي 0 3، وضيفه براغا البرتغالي 0 1.

وانفرد ليل بالمركز الثالث مؤقتا بفوزه المثير على مضيفه أوكسير 4 3 في مباراة شهدت بطاقتين حمراوين لكل فريق.

وبكّر ليل بالتسجيل عبر مهاجمه الإيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (9)، لكنه تلقى ضربة مبكرة بطرد مدافعه البلجيكي ناثان نغوي (38).

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الضيوف وأدركوا التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة المالي لاسين سينايوكو (57)، لكنهم خسروا خدمات المدافع العاجي كليمان أكبا بالبطاقة الصفراء الثانية (60).

وتقدم أوكسير بفضل النيران الصديقة عندما سجل قائد منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية شانسيل مبيمبا بالخطأ في مرمى فريقه (66).

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة عندما سجل الضيوف هدفين عبر الدولي الجزائري نبيل بنطالب (77) وسوريبا دياوون (80)، لكن سينايوكو أردك التعادل بهدفه الشخصي الثاني والثالث لأوكسير (83 من ركلة جزاء).

وخطف بنجامان أندريه الفوز لليل في الدقيقة 86 إثر تمريرة من رومان بيرو الذي طرد مع لاعب وسط أوكسير الدولي المغربي أسامة العزوزي بعد دقيقتين بسبب شجارهما.

ورفع ليل الذي حقق فوزه الرابع تواليا والعاشر هذا الموسم، رصيده إلى 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق مرسيليا الذي يستضيف موناكو لاحقا.

ليون يستعيد التوازن

وفي الثانية، سجل التشيكي بافل شولتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52. وهو الهدف السادس للمهاجم الدولي (18 مباراة دولية) الذي انضم هذا الصيف مقابل 7,5 ملايين يورو قادما من فيكتوريا بلزن. كما سجل هدفا آخر في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأهدر المهاجم السنغالي عيسى سوماريه ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38.

وعوض ليون خسارته بالنتيجة ذاتها أمام لوريان في المرحلة الخامسة عشرة وحقق انتصاره الثامن هذا الموسم متشبثا بالمركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف أمام رين الفائز على ضيفه بريست 3 1 السبت.

وكان الفوز كافيا لإسعاد جماهير ليون الذي بدا لاعبوه منهكين بدنيا بعد مباراتهم أمام غو أهيد إيغلز الهولندي (2 1) الخميس حيث يتصدرون المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى تراكم المباريات في النصف الأول من موسم خاضه بتشكيلة تفتقر إلى العمق.

في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثالثة في مبارياته الست الأخيرة والسابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.