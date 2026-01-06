مصر تتجاوز بنين وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

الرياص - اسماء السيد - تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة دور الـ16 التي امتدت إلى 120 دقيقة، وأقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، لينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وسيطر المنتخب المصري على فترات طويلة من اللقاء، دون ترجمة واضحة للفرص في الدقائق الأولى، أبرزها انفراد لعمر مرموش بعد تمريرة بينية من محمد صلاح، تصدى لها حارس بنين مارسيل دانجينيو.

وشهد الشوط الأول إصابة الظهير الأيسر محمد حمدي، الذي غادر الملعب محمولاً، ليحل أحمد فتوح بديلاً له.

وفي الشوط الثاني، كاد رامي ربيعة أن يمنح مصر التقدم بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة اصطدمت بالحارس ثم أبعدها أحد مدافعي بنين من على خط المرمى.

وجاء الحسم في الوقت الإضافي، حيث نجح المنتخب المصري في استغلال التفوق البدني والفني، ليسجل هدفين أنهيا آمال بنين في مواصلة مشوارها بالبطولة.

ويواصل منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، سعيه نحو إضافة لقب جديد إلى سجله القاري.

وفي الشوط الثاني، أهدر رامي ربيعة فرصة محققة بعد تسديدة اصطدمت بالحارس ثم أبعدها الدفاع من على خط المرمى، قبل أن تتواصل الإصابات بسقوط محمود حسن تريزيجيه، ليغادر الملعب ويشارك كل من إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو".

وافتتح مروان عطية التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة محمد هاني، قبل أن يمتد اللقاء إلى الوقت الإضافي حيث حسم المنتخب المصري المواجهة بهدفين إضافيين، منهياً آمال بنين في تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة.

بقيت الكرة منحصرة في وسط الملعب، قبل أن ينجح منتخب بنين في إدراك التعادل في الدقيقة 83 عبر جوديل دوسو، مستفيداً من خطأ في التمرير من حارس مرمى مصر محمد الشناوي.

ووصلت الكرة إلى لاعب بنين الذي أرسل عرضية ارتطمت بأحمد فتوح وغيرت اتجاهها، قبل أن يتدخل الشناوي ويبعدها، إلا أن دوسو تابعها في الشباك الخالية.

وكاد منتخب مصر أن يستعيد التقدم بعد انفراد مشترك لمحمد صلاح وأحمد سيد (زيزو) بمرمى بنين، غير أن تسديدة قائد المنتخب تصدى لها الحارس.

وحاول الفريقان تسجيل هدف ثانٍ في الدقائق المتبقية، دون جدوى، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي ويتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الإضافي، استعاد منتخب مصر تقدمه في الدقيقة 97 عن طريق ياسر إبراهيم، بعدما أرسل مروان عطية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها المدافع برأسية متقنة إلى الشباك، أخفق حارس بنين في التعامل معها.

واصل منتخب مصر ضغطه بحثاً عن تسجيل الهدف الثالث، إلا أن الشوط الإضافي الأول انتهى بتقدم الفراعنة في النتيجة.

وتبادلت مصر وبنين المحاولات خلال الشوط الإضافي الثاني دون تغيير في النتيجة، إلى أن نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث، مؤكداً تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف صلاح بعد تمريرة بينية من أحمد سيد، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز مصر على بنين بنتيجة 3-1.