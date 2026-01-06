ديوكوفيتش ينسحب من دورة أديلايد بسبب "عدم الجهوزية"

الرياص - اسماء السيد - سيدني : انسحب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الأول عالميا سابقا، الإثنين، من دورة أديلايد لكرة المضرب (250 نقطة) التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث يسعى للتتويج بلقبه الحادي عشر ورفع غلته في بطولات الغراند سلام إلى 25 لقبا.

وكتب ديوكوفيتش (38 عاما) عبر حسابه على "إنستغرام": "إلى جميع جماهيري في أديلايد، للأسف لست جاهزا بدنيا بعد للمشاركة" في الدورة التي تنطلق الإثنين المقبل، مضيفا "أركّز الآن على تحضيراتي لبطولة أستراليا المفتوحة".

وسبق لديوكوفيتش، المصنف رابعا عالميا والبالغ 38 عاما، أن فاز بلقب أديلايد مرتين في مسيرته (2007 و2023).

وباستثناء عام 2017 حين غاب للإصابة، أحرز ديوكوفيتش لقبا واحدا على الأقل في البطولات الاربع الكبرى بين عامي 2010 و2023. ويعود آخر ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، ومذاك تقاسم الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميا ووصيفه الإيطالي يانيك سينر الألقاب الثمانية الأكبر على مدار الموسم.

وعلى مستوى بطولات "ايه تي بي"، توّج ديوكوفيتش في 2025 بلقب جنيف في أيار/مايو وأثينا في تشرين الثاني/نوفمبر، علما أن العاصمة اليونانية شهدت مشاركته للمرة الاخيرة العام الماضي، قبل انسحابه من بطولة "ايه تي بي" الختامية التي جمعت أفضل ثمانية لاعبين.