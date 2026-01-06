أستراليا المفتوحة: زيادة قياسية للجوائز المالية والفائز ينال 2.79 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : سيتنافس اللاعبون هذا العام في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب على مجموع جوائز مالية قياسية بعد أن أعلن المنظمون، الثلاثاء، زيادة بنسبة 16% على الرزمة الإجمالية لتصل إلى 75 مليون دولار أميركي.

وسينال الفائز في مسابقتي فردي الرجال والسيدات جائزة مالية قدرها 2.79 مليون دولار، بزيادة 19% عن العام الماضي، فيما سيحصل اللاعبون الذين يخرجون من الدور الأول على 100,750 دولار، وأولئك الذين يودّعون الدور التأهيلي الأول سيحصلون على 27,200 دولار.

وقال مدير البطولة كريغ تايلي إن هذه الخطوة تعكس التزام رابطة كرة المضرب في أستراليا بدعم مسيرة اللاعبين على جميع المستويات، من النجوم الصاعدين إلى أبطال الـ "غراند سلام".

وأضاف "من زيادة جوائز التأهل بنسبة 55% منذ 2023 إلى تحسين امتيازات اللاعبين، نحن نضمن أن يكون التنس الاحترافي مستداما لجميع المشاركين".

وتابع "بدعم اللاعبين على كل المستويات، نبني مخزونا أعمق من المواهب وقصصا أكثر جذبا للجماهير".