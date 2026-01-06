فينوس وليامس تودع من الدور الأول في دورة تحضيرية لأستراليا المفتوحة

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : خسرت الأميركية فينوس وليامس بثلاث مجموعات أمام البولندية ماغدا لينيت الثلاثاء في دورة أوكلاند كلاسيك النيوزيلندية، فيما تستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهي في سن الخامسة والأربعين.

وأظهرت وليامس لمحات من الموهبة التي منحتها سبعة ألقاب كبرى في الفردي قبل أن تنفد طاقتها، لتفوز لينيت المصنفة 52 عالميا 6 4، 4 6، 6 2.

وحظيت الشقيقة الكبرى للأسطورة المعتزلة سيرينا، بتصفيق حار أثناء مغادرتها الملعب، وستتوجه الآن إلى هوبارت لخوض دورة تحضيرية أخرى قبل أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وستخوض الأميركية أول بطولة أستراليا المفتوحة لها منذ خمس سنوات، وستكون أكبر لاعبة سنا في تاريخ البطولة في ملبورن بعد حصولها على بطاقة دعوة.

ولعبت وليامس مباريات متقطعة في السنوات الأخيرة، وكانت مواجهة لينيت أول مباراة فردية رسمية لها منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في آب/أغسطس.