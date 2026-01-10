كأس يونايتد: سويسرا تنتزع بطاقة النهائي من بلجيكا تحت حرارة سيدني الحارقة

الرياص - اسماء السيد - سيدني : خسر ستان فافرينكا بثلاث مجموعات تحت حرارة سيدني الحارقة التي تجاوزت 40 درجة مئوية، لكن سويسرا تغلبت على بلجيكا السبت، لتبلغ نهائي كأس يونايتد للتنس للمرة الأولى.

وفازت سويسرا 2 1 بفضل الدور البارز الذي لعبته بيليندا بنتشيتش، لتواجه في النهائي الأحد الفائز من مواجهة قوية بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وبولندا.

ووضعَت بنشيتش، بطلة أولمبياد طوكيو، سويسرا على طريق الفوز في نصف النهائي بعد انتصارها الصعب على إيليز ميرتنس 6 3، 4 6، 7 6 (7 0) في مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.

وقالت بنتشيتش "أشعر وكأن 170 كيلوغراما سقطت عن كتفيّ، كنت متوترة جدا وأردت أن أقدم أداء جيدا، واليوم شعرت بضغط كبير حتى لا أخيب أمل فريقي".

وفازت بنتشيتش، (28 عاما)، الأم لطفلة تبلغ 21 شهرا تُدعى بيلا، بجميع مباريات الفردي الأربع وجميع مباريات الزوجي المختلط الأربع خلال البطولة.

ثم جاء الدور على فافرينكا الأربعيني، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، والذي حصل الجمعة على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 18 كانون الثاني/يناير.

وخاض فافرينكا، الذي يلعب موسمه الأخير قبل الاعتزال، مباراة قوية أمام البلجيكي زيزو بيرغس، إذ نجح في فرض مجموعة فاصلة قبل أن يخسر في النهاية 6 3، 6 7 (4 7)، 6 3 بعد ساعتين ونصف تحت حرارة شديدة.

وبذلك، حُسم نصف النهائي في مباراة الزوجي المختلط، حيث تغلب الثنائي بنتشيتش وياكوب بول المصنف 81 عالميا في الزوجي، على بيرغس وميرتنس في مواجهة أخرى من ثلاث مجموعات 6 3، 0 6، 10 5.

وقالت بنتشيتش عن روح الفريق "إنها مذهلة وتبدأ مع القائد"، في إشارة إلى فافرينكا.

وأضافت "كان يدعمني طوال مباراتي، ثم يخوض مباراته الخاصة، وبعدها يعود لدعمنا في الزوجي. يبدأ الأمر معه، لكن الطاقة التي يمنحها لنا كل الفريق من على مقاعد البدلاء تمنحنا معنويات كبيرة للفوز".