كأس إنكلترا: خروج حامل اللقب أمام فريق من الدرجة السادسة

الرياص - اسماء السيد - لندن : فجّر ماكلسفيلد المغمور، الناشط في الدرجة السادسة، مفاجأة مدوية بإقصائه حامل اللقب كريستال بالاس 2 1، السبت في الدور الثالث من كأس إنكلترا، أقدم مسابقة لأندية كرة القدم في العالم.

ويفصل بين الفريقين 117 مركزا، إذ يحتل ماكلسفيلد حاليا المركز الرابع عشر في دوري الدرجة السادسة (ناشونال ليغ نورث)، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز (برميرليغ)، وهو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على مانشستر سيتي في أيار/مايو الماضي على ملعب ويمبلي.

وافتتح نادي شيشير، جنوب مانشستر، التسجيل عبر رأسية من قائده بول داوسون إثر ركلة حرة (43). وتلقى الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس هدفا ثانيا، بعد تسديدة غيّر اتجاهها بشكل أكروباتي إسحاق باكلي ريكيتس (60).

بدأ المشجعون يهتفون "نريد الثالث!"، لكن الهدف الثالث في المباراة جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني يريمي بينو (90).

وهذه المباراة التاسعة تواليا يخفق فيها بالاس بتحقيق الفوز في مختلف المسابقات.

وأجرى مدرب كريستال بالاس، النمسوي أوليفر غلاسنر، الذي ارتبط اسمه بالمنصب الشاغر في مانشستر يونايتد، ستة تغييرات، لكن تشكيلته الأساسية ضمت لاعبين دوليين إنكليزيين هما مارك غيهي وآدم وارتون.

وقال غلاسنر "ليس لدي أي تفسير لما رأيته اليوم.. في مثل هذه المباريات، بصراحة، لا تحتاج إلى تكتيكات، ولا تحتاج إلى مدرب".

تابع "أعتقد أنه إذا أظهرت فقط ما أنت قادر عليه وتحليت بالقليل من الكبرياء، فإنك ستؤدي بطريقة مختلفة، لكننا اليوم افتقدنا كل شيء".

وعقب صافرة النهاية، اجتاح الجمهور ملعب "موس روز" الصغير، وكان بينهم مالك النادي روبرت سميثيرست، رجل الأعمال المحلي الذي يقف وراء هذه القصة الخيالية.

تأسس ماكلسفيلد إف سي قبل خمس سنوات على أنقاض نادي ماكلسفيلد تاون، الذي كان ينشط في الدرجة الخامسة قبل إفلاسه.

بدأ من الدرجة التاسعة في موسم 2021 2022، وحقق ثلاث ترقيات في أربعة مواسم منذ ذلك الحين.

وعاش الفريق الذي يقوده جون روني، الشقيق الأصغر للنجم الدولي السابق واين روني، مأساة قبل أقل من شهر بوفاة مهاجمه الشاب إيثان ماكلاود في حادث سير أثناء عودته من مباراة في الدوري.