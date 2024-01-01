بحضور درمة .. مساعد المدير لشرطة ولاية الخرطوم يشارك احتفالات الولاية باعياد الاستقلال

ضمن إحتفال ولاية الخرطوم بالعيد ٦٨ لاستقلال السودان المجيد والذي يأتي تحت شعار. نحن في الشدة بأس ينجلي..شارك الفريق شرطة د. إبراهيم شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم واعضاء هيئة قيادة شرطة الولاية الإحتفال الذي نظمه السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه واعضاء حكومة الولاية بهذه الذكرى والذي شارك فيه مجموعة من رموز المجتمع والادباء والرياضيين.

وحيا سيادته مجاهدات وتضحيات الرعيل الأول من صناع الاستقلال ونضالات وتضحيات الشرطة منذ اضراب البوليس المشهور. وترحم على شهداء معركة الكرامة من كافة القوات النظامية وشهداء الشرطة. وحيا سيادته مواطني ولاية الخرطوم مثمنا دورهم الكبير في دعم القوات النظامية في معركة الكرامة. وتمنى ان يكون العام الجديد عام خير وبركة وإنتصار لشعب السودان. وأكد أن هذا التمرد ليس إلا استهداف لاستقلال وتاريخ السودان.مبينا ان التماسك والتلاحم بين كافة مكونات الدولة سيهزم التمرد وحيا المبدعين الذين شاركوا في هذا الاحتفال. وشدد ان شرطة ولاية الخرطوم والاجهزه الأمنية الأخرى ستعمل خلف السيد والي ولاية الخرطوم للزود عن الوطن وان الشرطة جاهزه من أجل حماية وتامين المناطق الآمنة بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان