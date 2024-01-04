تمبور: قواتنا موجودة في الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ونشدد التزامنا الصارم بدعم القوات المسلحة

مصطفى تمبور قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور للجزيرة: قواتنا موجودة في الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ونشدد التزامنا الصارم بدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى تطهير البلاد من الميليشيا المتمردة. الجزيرة – السودان

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