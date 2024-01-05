بالصور.. أول كابتن طيار قطرية تكشف كواليس البدايات وكيف تغير مسار حياتها

أكدت آمنة خالد العبيدلي أول كابتن طيار قطرية في الخطوط الجوية القطرية أهمية الإصرار على النجاح في أي مجال مهما كانت صعوبته والتحديات المرتبطة به.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج “الصباح رباح” على قناة الريان اليوم الأربعاء إن انضمامها للخطوط الجوية القطرية وخوض مجال قيادة الطائرات لم يكن ضمن طموحاتها في بداية حياتها الدراسية.

وأوضحت: بدأت دراستي في جامعة قطر وعرفت بكلية الطيران عندما أراد أخي الالتحاق بها ذهبت معه.. والتحقنا معاً بالكلية وبدأنا الدراسة في نفس الوقت.

وأضافت: بعد التخرج التحقت بالخطوط الجوية القطرية وبدأت تدريبات التأهيل لأكون مساعد طيار وبعدها بدأت العمل طيار مساعد على طائرة إيرباص 320 ثم إيرباص 330 وبعدها إيرباص 350 وبعد تجميع الساعات والتدريبات والكورسات واحتساب الخبرات التي اكتسبتها وصلت إلى كابتن طيار.

وصول آمنة العبيدلي إلى أن تكون أول امرأة قطرية تصل إلى درجة كابتن طيار، لم يكن سهلاً، مؤكدة صعوبة الدراسة والعمل والتحديات الكثيرة التي واجهتها خاصة أنها أمرأة في مجال غالبية من يعملون به من الرجال، مشيرة إلى أنها تغلبت على هذا الأمر كونها خاضت هذا المجال مع أخيها، مؤكدة أن الأمر كان تحدياً لنفسها للدراسة ومواصلة الطريق.

الشرق القطرية