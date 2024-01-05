دشن اللواء شرطة / عمار رحمة الله مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية المكلف مبادرة إدارته لدعم قوة الإرتكازات الليلية بوجبة عشاء متكاملة. وقام سيادته بجولة ليلية على الإرتكازات رافقه خلالها اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل والعميد شرطة / الطيب محمد علي أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة والعميد شرطة / عماد صلاح الدين مدير مرور ولاية نهرالنيل. وخاطب اللواء شرطة / عمار رحمة الله قوات الإرتكازات وحيا وقفتهم الصلبة ورباطهم في سبيل حفظ أمن المواطنين مشيداً بمستوى الأداء وبالروح المعنوية العالية التي لمسها خلال هذه الجولة مؤكداً وقوف الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية بكل ما تملك لدعم المجهود الأمني من خلال الإسهام في سد النقص وتوفير الإحتياجات. من جانبه شكر اللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل لمدير الادارة العامة للخدمات الإجتماعية مبادرته الكريمة لدعم قوة الإرتكازات الليلية مشيداً بروح التضامن والتعاضد التي تعم كافة القوات النظامية وتدفعها للعمل المشترك تحت راية واحدة هي راية السودان والدفاع عن أمنه وسيادته. وتجدر الإشارة إلى أن مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية قد وجه بتوفير العواكس الليلية والعصا المضيئة للقوة العاملة بالإرتكازات تجنيباً لهم من خطر الحوادث المرورية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بوجبة عشاء متكاملة.. بالصور تدشين مبادرة لدعم قوة الإرتكازات الليلية بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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