عادت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف, للفت أنظار المتابعين بالوطن العربي وخصوصاً بالسودان وذلك بعد ظهورها بتوقعات جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد توقعت العرافة الشهيرة حصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جائزة نوبل للسلام. وذكرت ليلى, أنها لا تستبعد أن يكون سبب حصول الأمير السعودي على الجائزة الشهيرة هو إسهامه بشكل كبير في تحقيق السلام في السودان الذي يعاني من حرب طاحنة بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل من العام الماضي. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف في توقعات جديدة: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيحصل على جائزة نوبل للسلام بعد أن يسهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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