التعليم: لا يُسمح لطلاب الثانوية العامة بأداء الامتحانات في غير اللجان المخصصة لهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، تفاصيل إجراءات التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2023-2024.

ويقدم موقع القاهرة 24، أبرز التفاصيل الخاصة بإجراءات امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بأداء الامتحانات في غير اللجان المخصصة لهم ببطاقة رقم الجلوس، مشيرة إلى أنه لا يسمح أيضًا لطلاب الصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت أشارت الوزارة، في خطابها أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن طالب الثانوية العامة، إذا حصل على الدرجة النهائية في أحد فروع المواد الفرعية، وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة، حيث إن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى، وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبًا في هذه المادة، ويؤدى الامتحان في الفرعين معًا.

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