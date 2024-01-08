استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من لجان تسيير بالأحياء والقرى في نهر النيل

أمر الطوارئ الصادر من والي نهر النيل محمد البدوي نص على: – تكوين لجان تسيير بالأحياء والقرى والفرقان بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص – تتكون لجان التسيير من إمام المسجد العتيق بكل حي ومشرف الاستنفار وممثل واحد لكل من “المرأة – الشباب – قدامى المحاربين – المزارعين والتجار” واستبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة. – استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين. الجزيرة – السودان

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