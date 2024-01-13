تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني وهي تزور طبيب أسنان. وسجلت ملكة الدلوكة زيارتها للطبيب السوداني الشاب في عيادته خارج السودان, وأكدت له أن تبحث عن تجميل أسنانها وسط سخرية المتابعين الذين كتبوا معلقين: (إنصاف مدني تبحث عن ابتسامة هوليود). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تزور عيادة أسنان خارج السودان بحثاً عن إبتسامة (هوليود) والطبيب يفشل في السيطرة على نفسه وينفجر بالضحك بسبب قفشاتها الطريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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