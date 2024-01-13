حظي مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتفاعل غير مسبوق من قبل المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان الشاب عاطف السماني وهو يغني داخل إحدى القرى السودانية. وظهر السماني الذي حظي بإشادات كبيرة وهو ضمن المستنفرين الذين حملوا السلاح لحماية مناطقهم, وقام المطرب الشاب بتحميس الشباب بالغناء لهم (عجبوني الليلة جو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كسب احترام الملايين.. الفنان عاطف السماني يغني داخل إحدى القرى السودانية وهو يحمل السلاح ويرتدي أزياء الجيش ويحمس الشباب المستنفرين (عجبوني الليلة جو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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