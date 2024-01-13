قام ناشط سوداني بتصوير مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتم مشاركته بصورة واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع تجمع المئات من السودانيين الذين نزحوا لدولة مصر أمام مباني مفوضية اللاجئين بالعاصمة القاهرة. وظهر السودانيين في وضع محزن أمام مباني المفوضية التي علقت لافتات أوضحت من خلالها عدم وجود دعم مادي بمباني المفوضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في وضع محزن.. تجمع المئات من السودانيين أمام مباني مفوضية اللاجئين بالقاهرة والمفوضية تعلق لافتات كتبت عليها (لا يوجد دعم مالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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