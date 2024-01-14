شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة تكشف الحقائق وتدافع عن نفسها: تزوجت من رجلين أحدهما توفي في حادث شهير والثاني مات شهيداً وهو يدافع عن الوطن وهذه هي قصة عرضي للفتيات التي اتهمتني بها الجبلية

خرجت الفنانة السودانية المعروفة هبة خميس, الشهيرة باسم هبة جبرة في مقطع فيديو كشفت من خلاله الحقائق الكاملة عن حياتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدثت جبرة التي دخلت في خلاف حاد مع زميلتها عشة الجبل, عن تفاصيل هامة حول حياتها الشخصية.

وذكرت أنها تزوجت أكثر من رجل, المرة الأولى كانت من زوجها الذي توفي في حادث سير شهير قبل عدة سنوات عندما كان مرافق لإحدى المطربات.

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن زوجها الثاني الذي انفصلت عنه قبل وفاته, كان قد مات شهيداً وهو يحمل السلاح دفاعاً عن الوطن والعرض.

وعن قصة عرضها للفتيات والتي اتهمتها بها الجبلية, أكدت الفنانة هبة جبرة أن الفتاة التي ظهرت معها في إحدى اللقطات تحولت للعيش مع عشة الجبل وأن ظهورها معها رفقة شاب كانت دون علمها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)