قال الكاتب الهندي عز الدين مخاطباً البرهان: الحوار السوداني السوداني الذي لا يستثني (تقدم) ولا (المؤتمر الوطني) هو طريقك الوحيد للحل السياسي وإنهاء الحرب. الجزيرة – السودان

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