مدير دائرة الشؤون العامة لشرطة ولاية شمال كردفان يقف على إنجاز إدارة مكافحة التهريب بضبط عدد(3) شاحنات تحمل بضائع مهربة

أشاد العميد شرطة محمد عثمان مدير دائرة الشؤون العامة بشرطة ولاية شمال كردفان ممثل مدير شرطة الولاية بالإنجاز الكبير الذي حققته قوة مكافحة التهريب بالولاية بضبط عدد (3) شاحنات تحمل كميات كبيرة من الكريمات ومستحضرات التجميل وأدوية طبية والملابس المستعملة اضافة الي مواد غذائية قادمة من احدى دول الجوار. وحيا لدي مخاطبته القوة المنفذة للضبطية مهنية وشجاعة قوة مكافحة التهريب بالولاية وإستمرارها بكل همة ونشاط في أداء واجباتها حمايةً لأمن المواطنين وتصدياً للحرب الإقتصادية المفروضة على البلاد من خلال ضبط كل محاولات التهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس. من جانبه جدد العقيد شرطة الصادق احمد موسى مدير مكافحة التهريب بالولاية العزم على المضي قدماً في مكافحة كافة الأنشطة التهريبية الهدامة العمل علي مواجهة المخربين والعابثين بحياة وارواح المواطنين وأمنهم الصحي والإقتصادي مثمناً حجم الدعم والإسناد الذي يقدمه مدير شرطة الولاية لإدارة مكافحة التهريب حتى تضطلع بمسؤولياتها على الوجه الأمثل. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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