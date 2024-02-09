عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حقق شهرة واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني وهي تدندن داخل منزلها في لحظة صفاء. مونيكا ظهرت بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل وهي تغني للفنان المصري الشهير عمرو دياب أغنيته (نغمة الحرمان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل.. الفنانة السودانية “مونيكا” تعود لإشغال مواقع التواصل وهي تغني للفنان المصري عمرو دياب داخل منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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