فاجأ شاب سوري جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن خسر إحدى الرهانات مع أصدقائه على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الشاب السوري بتجريب شرب “الكول” السوداني المشهور بطعمه المر. والكَوَل (بفتح الكاف والواو) بهار أسود، مكمل للطبيخ الذي يقدم مع العصيدة السودانية، يستخدمه خاصة أهل غرب السودان (في إقليم دارفور) وهو ذو رائحة نفاذة جداً وطعم لاذع. لا يخلو الطبيخ الدارفوري المصاحب للعصيدة الشهيرة منه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. شاب سوري يجرب شرب “الكول” السوداني مجبراً بعد أن خسر أحد الرهانات.. شاهد ماذا حدث له بعد شربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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