شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يهاجم قيادات المليشيا: (جايبين لينا شفع صغار ماسكين الإدارة ونعاني من إنعدام الثقة)

أطلق قائد ميداني, برتبة “مقدم”, بمليشيا الدعم السريع, تصريحات قوية عبر مقطع فيديو متداول هاجم فيها قيادات المليشيا, بدارفور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد انتقد القائد السياسيات التي تتبعها قيادات المليشيا بتعيين شباب صغار في السن لتولي الأمور الإدارية. وأكد القائد الميداني, في حديثه أنهم في الدعم السريع, أصبحوا يعانون من إنعدام الثقة فيما بينهم بسبب تمييز أبناء إحدى القبائل بالمليشيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

