ياسر العطا: التحية للشباب الذين هتفوا ضدي يوما ما في عطبرة الحديد والنار ونقول لهم أخوتكم في غاضبون وبعض لجان المقاومة بالصفوف الأمامية

قال عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا: ▪︎ تقديرنا واحترامنا للشرطة ولجهاز المخابرات العامة الذي يقدم الكثير في معركة حسم مليشيا آل دقلو الإرها_بية ويكفي أن نصفهم بالمقاتل الجسور النبيل. ▪︎ التحية للشباب الذين هتفوا ضدي يوما ما في عطبرة الحديد والنار ونقول لهم أخوتكم في غاضبون وبعض لجان المقاومة بالصفوف الأمامية يقاتلون من أجل الدولة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وقدموا الشهداء من أجل هذا الوطن فقضيتنا واحدة وهدفنا واحد. البلد نيوز

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