المدير العام لقوات الشرطة يصل الولاية الشمالية ويدشن عددا من المشروعات الخدمية الشرطية بالولاية

التقي الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بحاضرة الولاية الشمالية مدينة دنقلا خلال زيارته للولاية اليوم الاستاذ عابدين عوض الله محمد والي الولاية الشمالية المكلف بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية والفريق شرطة (طبيب) اميرة عباس فضل مساعد المدير العام للشئون الصحية والفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل مساعد المدير العام للشئون الادارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي

المدير العام لقوات الشرطة استمع خلال اللقاء الي تنوير مفصل من الاستاذ عابدين عوض الله محمد والي الولاية الشمالية حول مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية والتي ظلت تشهد استقرارا امنيا كبيرا في جميع محليات الولاية بفضل جهود لجنة أمن الولاية عبر التنسيق والتعاون والتناغم بين كافة الاجهزة الامنية بالولاية بجانب الجهود التي ظلت تبذلها شرطة الولاية في ترقية وتطوير كافة الاعمال الشرطية الخدمية الخاصة بالجوازات والسجل المدني والمرور بجانب عملها في مكافحة ومنع الجريمة.

الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين اكد ان قوات الشرطة وبما تمتلكه من ارث وتاريخ تليد ظلت قوية ومتماسكه استطاعت في فترة وجيزة من استعادة كل انظمتها الحيوية في اعمال الجوازات والسجل المدني والمرور بجانب دورها في معركة الكرامة ووجودها في الخطوط الامامية مع القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة باعتبارها معركة وجودية ، داعيا الي حسن التعامل الجيد للمواطن وتسهيل وتبسيط كافة الخدمات الشرطية له وبذل المزيد من الجهود خلال الخطة الموضوعة لما بعد الحرب ، مجددا التزام رئاسة قوات الشرطة بمراجعة الوجود الاجنبي بالبلاد حتي لا يتضرر منه الوطن و المواطن

الفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل مساعد المدير العام للشئون الادارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي اكد الالتزام بانفاذ كافة خطط وبرامج الولاية ودعمها حتي تضطلع بدورها كاملا في القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن بجانب الاهتمام بتهيئة بيئة العمل لكافة الادارات العامة والمتخصصة بالولاية.

اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية اشار الي الدعم الكبير لمنسوبي شرطة الولاية بفضل الزيارة التفقدية لمدير عام قوات الشرطة ووفده للولاية الشمالية وما تحققه من دعم لادارات ووحدات شرطة الولاية خلال الزيارة ، مضيفا ان الولاية تنعم باستقرار كبير في محلياتها السبعة بفضل الخطط الخاصة بشرطة المحليات ، مشيرا الي ان شرطة الولاية تعمل وفق خطة تأمينية متكاملة تغطي جميع انحاء الولاية تعمل علي دعم الاستقرار والطمأنينه لمواطني الولاية بالتنسيق مع القوات المسلحة ، بجانب خطتها الخاصة بمحاربة الجريمةو جرائم تهريب البشر و السلاح والمخدرات ، اضافة للارتكازات الثابتة والمتحركة ، مبينا ان مستشفي الشرطة بالولاية ظل يقدم خدماته الطبية لمنسوبي الشرطة واسرهم وللمعاشين ولمواطني الولاية والوافدين في توفير كافة متطلبات العلاج وجدت الاشادة من المرضي واسرهم