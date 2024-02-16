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التحام قوات الجيش من منطقة كرري شمال أم درمان بقوات سلاح المهندسين جنوباً ورئيس الاركان يهنئ

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Asma Osman 0 تبليغ

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الجيش السوداني

قال الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني بأن رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بعث برقية تهنئة إلى قوات أم درمان (كرري والمهندسين) على إنجاز المرحلة الأولى من “خطة تطهير” أم درمان من “مليشيا آل دقلو الإرهابية”.

وقالت مصادر عسكرية لـ”الشرق”: التحام قوات الجيش من منطقة كرري شمال أم درمان بقوات سلاح المهندسين جنوباً

وبأن الجيش يفرض سيطرته على كامل منطقة ام درمان القديمة.

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الشرق للأخبار

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MO Nasa

MO Nasa

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