الجيش السوداني قال الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني بأن رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بعث برقية تهنئة إلى قوات أم درمان (كرري والمهندسين) على إنجاز المرحلة الأولى من “خطة تطهير” أم درمان من “مليشيا آل دقلو الإرهابية”. وقالت مصادر عسكرية لـ”الشرق”: التحام قوات الجيش من منطقة كرري شمال أم درمان بقوات سلاح المهندسين جنوباً وبأن الجيش يفرض سيطرته على كامل منطقة ام درمان القديمة. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر التحام قوات الجيش من منطقة كرري شمال أم درمان بقوات سلاح المهندسين جنوباً ورئيس الاركان يهنئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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