مشهد دخول الجرارات سلاح المهندسين مهيب وعجيب .. اختلاط رصاص النصر بدموع الفرح. جيش كرري المنتصر يلتحم بجيش المهندسين الصامد في جمعة العزة والكرامة. أم درمان حرة أبية كما ينبغي .. طاهرة من دنس الجنجويد المرتزقة. جيش الأسود لن تهزمه مليشيا الضباع. الهندي عز الدين

كانت هذه تفاصيل خبر الهندي عزالدين: مشهد دخول الجرارات سلاح المهندسين مهيب وعجيب .. اختلاط رصاص النصر بدموع الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.