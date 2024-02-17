البرهان وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى مدينة أم درمان مساء الجمعة ١٦ فبراير ٢٠٢٤ م . يرافقه الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة متفقدا الأحوال ومطمئنا علي سير العمليات عشية تحقيق القوات المسلحة لإنتصارات كبيرة عقب الفراغ من تنفيذ المرحلة الأولى حيث كان في إستقباله الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام وقادة القوات بالمنطقة وتلقى سيادته تنويرا عن سير العمليات مهنئا القوات بما حققته من تقدم على الأرض وفق ماهو مخطط له. الإعلام العسكري _ أم درمان _ ١٦ فبراير ٢٠٢٤م

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. القائد العام “البرهان” يصل أمدرمان برفقته مدير المخابرات لتحية الأبطال وتفقد العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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