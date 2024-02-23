شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني مونيكا تعود لإثارة الجدل: (تعرضت للتحرش في بداياتي الفنية ولقبوني فيفي عبده السودان بسبب رقصاتي وشبهوني بنادية الجندي بسبب ضحكتي)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر حوار للمطربة الضجة مونيكا روبرت, تحدث من خلاله عن بداياتها الفنية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدثت المطربة الملقبة بحسناء الفن السودانية خلال اللقاء الذي جمعها بالإعلامي الشاب المنتصر بالله.

وقالت مونيكا أنها تعرضت للتحرش في بداياتها الفنية لكنها نجحت في حسمها عبر خروجها في “مانشيتات” صحفية تفضح فيها كل من يتعرض لها.

كما ذكرت حسناء الفن السوداني بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن الجمهور لقبها بالممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده, بعد أن ظهرت في بداياتها كراقصة.

كما أكدت أنها كانت البعض شبهها بالممثلة المصرية الشهيرة نادية الجندي, بسبب ضحكتها الشهيرة التي تشبه ضحكة الممثلة المصرية في فيلم (خمسة باب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)