وزير الداخلية المكلف يترأس الاجتماع التنسيقي المشترك بين الداخلية والخارجية والمالية الاتحادية

ترأس اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الخميس الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارات الداخلية والخارجية والمالية الاتحادية بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية والدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة عثمان محمد الحسن مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة. واوضح وزير الداخلية المكلف ان الاجتماع يأتي في اطار التنسيق والتعاون لتنفيذ موجهات مجلس السيادة الخاصة بتقليص عدد البعثات الدبلوماسية بالخارج ، بهدف ترشيد الصرف ومراعاة للظروف التي تشهدها البلاد ، مبيناً ان تنفيذ تلك الاجراءات يتطلب من تلك الجهات التنسيق والتعاون لتنفيذ تلك الموجهات ، مضيفاً ان الاجتماع خرج بتفاهمات لكل مخرجاته ، مؤكداً استمرار الاجتماعات بصفة دورية لمعالجة اي تقاطعات وتنفيذ الموجهات ضماناً لانسياب العمل بسلاسة في كافة البعثات الخارجية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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