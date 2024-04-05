في إطار الحملات المتوالية وحرصاً علي امن وسلامة المواطن وانفاذاً لحكم القانون وبسطاً لهيبة الدولة نظمت لجنة أمن ولاية القضارف حملة لمكافحة الظواهر السالبة بمشاركة كافة الاجهزة الامنية من الشرطة والقوات المسلحه وجهاز المخابرات العامة استهدفت الحمله أماكن التجمعات والأسواق والباعة المتجولين ومنع تواجد الركشات داخل الأسواق وكل مظاهر التجمعات ، بينما تستمر هذه الحملة الي نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.
هذا وتحرص لجنة أمن ولاية القضارف تحرص على تكثيف الجهود وتضييق الخناق علي الشبكات الاجرامية الضالعة والوقوف سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وممتلكات المواطنين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أمن ولاية القضارف تنظم حملة لازالة الظواهر السالبة بالولاية وتتخذ عدداً من القرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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