تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطن من دولة “نيبال”, التي تقع في جبال الهملايا، بين الهند والصين، وهو يقوم بحركات أثارت ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
https://www.facebook.com/reel/2125477381124430
وقام المواطن “النيبالي” الذي ظهراً قوياً ومفتول العضلات بتكسير قطعة من الحديد, مؤكداً أن السبب في قوته هو أكل “العصيدة” السودانية الشهيرة.
جمهور مواقع التواصل بالسودان وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر حديث الرجل, حيث كتب أحدهم ساخراً: (لو فعلاً كلامك دا حقيقي معناها نحن مفروض نكسر الكمر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن من دولة “نيبال” يكتسب القوة ويقوم بتكسير الحديد ويؤكد: (السبب أكل “العصيدة” السودانية) والجمهور يسخر: (لو فعلاً معناها نحن مفروض نكسر الكمر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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