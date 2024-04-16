القبض على ربة منزل ارتكبت 7 جرائم سرقة في القاهرة

القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «ربة منزل، لها معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الجمالية، لمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة، واعترفت بارتكاب 7 وقائع سرقة.

وتم ضبط «عاطل، له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة القطامية، لمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية «أمكن ضبطه».

وتم ضبط «عاملين بإحدى الشركات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر»، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وعرضهما لفافات سلك نت للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقة على أحد المحلات، وعُثر بحوزتهما على «10 لفافات من الأسلاك الخاصة بشبكة الإنترنت – سيارة قيادة وملك أحدهما»، وبمواجهتها اعترفا بسرقة الأسلاك من موقع الشركة محل عملهما بأسلوب «المغافلة».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز