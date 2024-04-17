تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية كبيرة مقطع فيديو حديث نشرته إحدى الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية انضمت لقوات الدعم السريع وظهرت وهي تتوسط الجنود بمدينة المناقل بولاية الجزيرة. ووجهت الفتاة خلال حديثها رفقة أحد جنود الدعم السريع رسالة لقائدها “قجة” باركت له انتصاراتهم بالجنية وسط سخرية الجمهور الذي تناقل المقطع وكتب عليه: (شكلها البورة قامت بيك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة تنضم لقوات الدعم السريع وتتوسط الجنود بالمناقل وتوجه رسالة لقائدها “قجة” والجمهور يسخر: (شكلها البورة قامت بيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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