تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع قائد لواء البراء “المصباح” يصل ولاية الجزيرة رفقة أعداد كبير من جنود اللواء. وحظي “المصباح” قائد اللواء باستقبالات حاشدة من قبل أهالي إحدى القرى بولاية الجزيرة والذين استقبلوا اللواء في أحد المحطات التابعة للولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد لواء البراء “المصباح” يحظي باستقبالات حاشدة من أهالي الجزيرة بعد وصوله الولاية بجيش كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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