نشر أحد أفراد الدعم السريع مقطع فيديو حظي بسخرية كبيرة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فرد الدعم السريع وهو يتجول بكاميرا هاتفه داخل محلات “كوافير” الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”. وأعلن “الدعامي” عن اقتحامهم لمحلات “ندى العنبر” بحي أركويت بالعاصمة الخرطوم والتي تملكها الفنانة التي اشتهرت بدعمها ومساندتها للجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يتفاخرون باقتحامهم وسيطرتهم على محلات “كوافير” الفنانة ندى القلعة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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