شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يفاجئ حبيبته ويقوم بخطبتها داخل محل (شوكلاتة وزلابية) سوداني بالقاهرة

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” بعد أن حصد أعلى نسبة مشاهدات عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأ شاب سوداني حبيبته بإقامته مناسبة خطوبتهما داخل إحدى المحلات السودانية بالعاصمة المصرية القاهرة. وشهد حفل الخطوبة عدد من أهل العروسين, وسط أجواء جميلة داخل المحل السوداني المتخصص في بيع (الشوكلاتة والزلابية) بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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