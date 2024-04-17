قال محمد جمعة سليمان الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي – تيار السلام، بأنه صدر قرار بإجماع القوات المتواجدة بالولايات بالانسلاخ عن إمرة وقيادة الفريق دانيال كودي أنجلو. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر محمد جمعة سليمان: صدر قرار بإجماع القوات المتواجدة بالولايات بالانسلاخ عن إمرة وقيادة الفريق دانيال كودي أنجلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.