وقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل صباح اليوم على الإنجاز الأمني الذي حققته إحدى الأطواف النشطة التابعة لمكافحة التهريب بالولاية والمتمثل في ضبط 7 مركبات محملة بالوقود المهرب ومادة السيوريا المستخدمة في أعمال التعدين العشوائي بالإضافة لكمية من الكريمات والأدوية المخالفة للإشتراطات الصحية وورق برنسيس وقطعة سلاح كلاشنكوف. وأشاد سيادته بيقظة قوة مكافحة التهريب نهرالنيل وإحترافيتها في التصدي للحرب الإقتصادية الممنهجة على البلاد مجدداً دعمه الكامل لها وهي تقوم بواجبها على الوجه الأمثل. من جانبه جدد العميد شرطة / آدم عمر سبيل مدير مكافحة التهريب نهرالنيل العهد الذي قطعته قوة مكافحة التهريب بالولاية على نفسها بألا تتهاون في أمن وسلامة المواطنين من خلال الإنتشار الأمني الواسع ورصد كافة المنخرطين في الأنشطة التهريبية المخالفة للقانون والمخربة للإقتصاد الوطني . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة ولاية نهرالنيل يقف على إنجاز أمني جديد لمكافحة التهريب بالولاية ويشيد بيقظة القوة وتصديها للمخربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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