قامت قوة الطوف المشترك بمحلية كرري بتنفيذ حملة لمحاربة الظواهر السالبة وضبط المركبات والدارجات النارية المخالفة للقانون وذلك ضمن الخطة الموضوعة للعمل بشرطة محلية كرري لتأمين المحلية وفرض هيبة الدولة وتامين الأسواق والممتلكات. من جانبه قال العقيد شرطة طارق علي عمر قائد قوة الطوف المشرك إن هذه الحملات ستتواصل خلال الأسابيع القادمة من أجل محاربة الظواهر السالبة ومكافحة كافة انواع الجريمة وتنظيم وضبط الأسواق مشيدا بجميع الوحدات والادارات المشاركة لقوة الطوف من القوات المسلحة وجهاز المخابرات مبينا ان الحملة أسفرت نتائجها عن ضبط العديد من المسروقات وبعض المتفلتين الذين يستغلون الدراجات النارية بغرض ارتكاب جريمة السرقة الي ذلك اشاد اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة المحلية بقوة الطوف والجهود المبذولة من أجل استتباب الأمن بالمحلية مشيدا بدور القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وكافة الوحدات الشرطية المشاركة في الطوف. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر قوة الطوف المشترك بمحلية كرري تنفذ حملات امنية واسعة النطاق لمحاربة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.