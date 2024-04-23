مضادات الجيش السوداني تسقط مسيرتان انتحاريتان حاولتا استهداف الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي

الجيش السودان - قوات خاصة قال مصادر للجزيرة بأن مضادات الجيش السوداني أسقطت مسيرتان انتحاريتان حاولتا استهداف الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي بولاية نهر النيل. الجزيرة – السودان

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