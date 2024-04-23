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مضادات الجيش السوداني تسقط مسيرتان انتحاريتان حاولتا استهداف الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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الجيش السودان - قوات خاصة

قال مصادر للجزيرة بأن مضادات الجيش السوداني أسقطت مسيرتان انتحاريتان حاولتا استهداف الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي بولاية نهر النيل.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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