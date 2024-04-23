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بابكر فيصل: لن تتوقف القوى المضادة للثورة عن مساعيها المتصلة الهادفة لعودة عقارب الساعة إلى الوراء

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال بابكر فيصل بأنه لن تتوقف القوى المضادة للثورة عن مساعيها المتصلة الهادفة لعودة عقارب الساعة إلى الوراء باستعادة نظام حكم المؤتمر الوطني تحت ذريعة عدم الإقصاء.

وقال رئيس تيار الشباب المستقلين محمد نور السموأل: عملية الاستنهاض الثوري للشباب السوداني يجب أن تكون من أجل الوطن وليس من أجل نصرة المفاهيم والمعتقدات التي قلبت الفطرة البشرية في سبيلها.

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الجزيرة – السودان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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