بابكر فيصل: لن تتوقف القوى المضادة للثورة عن مساعيها المتصلة الهادفة لعودة عقارب الساعة إلى الوراء

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قال بابكر فيصل بأنه لن تتوقف القوى المضادة للثورة عن مساعيها المتصلة الهادفة لعودة عقارب الساعة إلى الوراء باستعادة نظام حكم المؤتمر الوطني تحت ذريعة عدم الإقصاء.
وقال رئيس تيار الشباب المستقلين محمد نور السموأل: عملية الاستنهاض الثوري للشباب السوداني يجب أن تكون من أجل الوطن وليس من أجل نصرة المفاهيم والمعتقدات التي قلبت الفطرة البشرية في سبيلها.
الجزيرة – السودان
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