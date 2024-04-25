والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام

حقق الطوف المشترك إنجازاً كبيراً بضبطه أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا المتمردة ومعتادي الإجرام بالإضافة لدراجات نارية وتكاتك مخالفة للضوابط ووقف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على حجم المضبوطات والموقوفين بالريف الشمالي كرري وذلك بحضور مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة (حقوقي) دكتور إبراهيم شمين ومدير شرطة كرري اللواء شرطة دفع الله طه ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة اللواء أمن حسين نوية.

وقال والي ولاية الخرطوم (نحن في حالة حرب ونتوقع العدو المحاصر أن يتسلل هروباً من المعارك و أن يأتي من أي مكان مشددا علي أهمية الجاهزية واليقظة للقوات مضيفا إن مهمة الطوف المشترك مهمة شاملة لمكافحة جميع أشكال الجريمة والمهددات الأمنية والمخالفات وتعهد بدعم الطوف المشترك وتوفير جميع الإمكانيات المطلوبة حتى يقوم بواجبه وتكثيف العمل الوقائي واستمراريته، وتعهد بدعم أفراد القوة التي تحقق نجاحات. وقطع بعدم السماح باستخدام الدراجات النارية لأنها تستغل في ارتكاب الجريمة، مبيناً أنه ستتم مصادرة الدراجات النارية المخالفة.

وحيا الوالي الشعب السوداني الصابر على جرائم المليشيا الإرهابية التي جردته من الممتلكات ومارست ضده القتل والاغتصاب والتعذيب وبشر بأن معركة الكرامة تحقق نجاحات يومية علي مستوي جميع المحاور وأن النصر قريب بإذن الله.

الفريق شمين قال لقوات الطوف المشترك (ارموا قدام وبكم سنخوض معركة نظافة جميع محليات الولاية مؤكدا ان الجهود لن

نتوقف عند كرري بل تمتد الي أم درمان وأمبدة).

مدير شرطة محلية كرري اللواء شرطة دفع الله أحمد دفع قال (نحن ماضون في الحملات لحسم المتفلتين واعادة الأمن والاستقرار .