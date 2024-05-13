زيارة الفريق الكباشي الأحد إلي الخطوط الأمامية لمتحركات ومحاور القتال بمنطقة الفاو العسكرية .. هذه الزيارة يجب أن يكون لها مابعدها علي الأرض ..

قلنا من قبل إن الحرب التي يخوضها جيشنا الباسل ومن خلفه جموع الشعب السوداني ..هذه الحرب بلا أسرار .. إنها حرب مكشوفة وعلي الهواء مباشرة ..

وما قلناه من قبل ونقوله الآن أيضاً إن هذا الشعب وبعد كل هذه التضحيات التي قدمها ويقدمها في كل الساحات ليس لديه طاقة لفجيعة وإنتكاسة جديدة بسبب الإهمال الإداري والتقصير العسكري في الخطوط الأمامية ..

تعددت زيارات الفريق الكباشي إلي محاور القتال المختلفة .. الفاو .. سنار .. كوستي .. المناقل .. والنتيجة يعلمها قادة الجيش ومن قبلهم من يشاركون في خطوط العمليات الأمامية ..

في الحروب لابد من تعديل الخطط وتغيير الرجال لضخ مزيد من دماء الشراسة في خطوط المواجهة والتصدي .. والفريق الكباشي ومن معه من قادة الجيش يعلمون ماوراء الكواليس من خفايا وأسرار وحقائق تحتاج إلي الحسم .. والحسم العاجل ..

ليس أمام الشعب السوداني وجيشه غير الإنتصار في معركة الجزيرة ..وهي غاية أكبر من القادة وأكبر من تاريخ الرجال ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد