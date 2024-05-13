نشرت صفحات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للمذيعة السودانية المعروفة إسراء سليمان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة النيل الأزرق بعد عام من الغياب بسبب الحرب وهي تستعرض جمال بمقطع فيديو. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تغزل في المذيعة الشهيرة, حيث وصفها أحدهم بملكة جمال الإعلام ووصفها آخر بقطعة السكر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني إسراء سليمان تبهر المتابعين بإطلالة جديدة بعد عام من الغياب والجمهور يتغزل: (ملكة جمال الإعلام وقطعة سكر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.