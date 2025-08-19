الاعيسر يبحث الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مرحلة الإعمار

بحث الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والاعلام والسياحة سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة تركيا وتفعيل الشراكات بين وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ونظيراتها التركية، بما يشمل تطوير وتأهيل المؤسسات الإعلامية والثقافية، وتوسيع فرص التدريب وبناء القدرات.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه الاثنين سفير جمهورية تركيا لدى السودان، السيد فاتح يلدز، بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جراهام عبد القادر، ووكيلة الإعلام، الأستاذة سمية الهادي، بالإضافة إلى السفير أحمد يوسف من وزارة الخارجية .

حيث أكد السيد الوزير خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين السودان وتركيا، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من دور الثقافة والإعلام والسياحة في مرحلة التعافي الوطني.

و تناول اللقاء ايضا التعاون في المجال السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بترميم وتأهيل المباني الأثرية، وتطوير المواقع ذات القيمة التاريخية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وجذب الزوار من الخارج.

من جانبه أكد سفير جمهورية تركيا خلال اللقاء دعم تركيا الثابت للسودان في مختلف المجالات، معربا عن استعدادهم الكامل لمساندة السودان في مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما في القطاعين الثقافي والإعلامي، على غرار ما تم من شراكة في قطاع السياحة والآثار بتطوير مباني المحافظة في جزيرة سواكن.

وامن الجانبان إمكانية مساهمة وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في دعم جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية والإعلامية والسياحية في السودان.،