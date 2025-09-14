كرتي: بيان الرباعية تكرارٌ ممجوجٌ لأساليب مكشوفة لن تنطلي على الجيش

شَـنّت الحركة الإسلامية، هجومًا عنيفًا على بيان اللجنة الرباعية التي تضم أمريكا والسعودية ومصر والإمارات، واعتبرته

“تكرارًا ممجوجًا لأساليب مكشوفة لا تنطلي على الجيش السوداني ولا على شعبه الواعي بمرامي هذه الدعوات الملغومة”.

وقال بيانٌ للأمين العام للحركة علي كرتي اليوم السبت: “كلما تهاوت المليشيا في إحدى جبهات القتال، سارع صانعوها وداعموها إلى التظاهر بالحرص على السلام وفتح مسارات العمل الإنساني، مُتذرِّعين بضرورة الهدنة”.

وتابع البيان: “فبعد التضحيات العظيمة التي قدّمها الجيش الباسل وشعبه الأبي، بات من المستحيل الالتفات إلى محاولات عبثية تسعى لانتزاع إرادة الشعب أو التقليل من مجد انتصارات جيشه، ولئن تفهمنا اهتمام دول جوارنا في الإقليم وحرصها على إيقاف الحرب بالسودان والبحث عن فرص السلام، فإننا نرفض تدخل أي طرف أجّـج الحرب وساهم في تطاول أمدها بتوفير المدد المادي والعيني وبتجنيد المرتزقة من أطراف الدنيا لتخريب بلادنا وتجريفها من شعبها ومحاولة تسليمها للخونة والعملاء”.

وأكد البيان أن الحركة ستظل على موقفها الذي بذلت فيه دماء شبابها لأجل الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها.. والقصاص من منتهكي الأعراض والمخربين والمفسدين الذين دمّروا بلادنا وانتهكوا حرماتها. ولن تحيد عن صف الكرامة خلف القوات المسلحة السودانية، وستكون معهم كتفاً بكتف في الخنادق وساحات العطاء.

وقال البيان، إن شباب الحركة الإسلامية نذروا أنفسهم لأجل المدافعة عن كرامة الشعب السوداني وسيادته على أرضه واستقلال قراره وستظل الحركة سندًا للحفاظ على أمن البلاد ووحدتها وسنطأ في السودان بإذن الله كل موطئ يغيظ الأعداء ويفشل مخططات التبعية والهيمنة والانكسار، مشيرًا إلى أن الحركة لن تتردد في أن تمد أياديها بيضاء لكل من يريد بالسودان خيرًا ويحترم سيادته، ويقدّر جهود أبنائه المخلصين، ويقف معهم الموقف المشرّف لاسترداد حقوقهم والحفاظ على كرامتهم بلا وصاية أو تكبّر.

السوداني