أكثر من 800 مدرسة سودانية في مصر تواجه تحديات كبيرة

قال الدكتور عبد المحمود النور، مدير مدارس الصداقة السودانية في مصر، إن الأسر السودانية تواجه تحديات كبيرة في استمرار العملية التعليمية، نتيجة الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب، مما أجبرها على اتخاذ خيارات صعبة.

وأوضح النور، في تصريحات لعدد من الصحفيين مساء أمس، أن عدد المدارس السودانية في مصر تجاوز 800 مدرسة، غالبيتها تعاني من تحديات كبيرة في تسوية أوضاعها وفقًا للنظم المصرية، في ظل تزايد الطلب على فرص القبول في مختلف المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن الجهات الرسمية في السودان تعمل على تشكيل إدارة متخصصة للإشراف على أوضاع المدارس والمعلمين والطلاب، ومتابعة عمليات القبول، وطباعة الكتب المدرسية، وتوفير المعينات التعليمية، بالإضافة إلى الرقابة وإنشاء مراكز لعقد امتحانات الشهادة في بيئة مثالية تدعم النجاح والتفوق.

وعزا النور الإخفاقات التي تواجهها بعض المدارس السودانية في مصر إلى التركيز على العائد الاستثماري دون مراعاة معايير الجودة أو الحد الأدنى من متطلبات البيئة التعليمية المناسبة. وأوضح أن بعض المدارس تعمل بدون ترخيص، وفي أماكن ضيقة غير مناسبة، وبوجود معلمين غير مؤهلين.

وحول نظام الكمبيوتر الذي تم استحداثه لتسجيل المدارس والطلاب والمعلمين، بهدف ضمان خضوع العملية التعليمية للرقابة المباشرة، أكد النور أن النظام متاح مجانًا لجميع المدارس، مما يسهم في تطوير التواصل وتوفير المعلومات، وييسر إجراءات عديدة، بما في ذلك الامتحانات وتوزيع الطلاب.

وكانت امتحانات الشهادة السودانية لعام 2025 قد مكّنت أكثر من 21 ألف طالب وطالبة سوداني من أداء الامتحانات في مراكز وفرتها السلطات المصرية، في بيئة جيدة وبتنظيم محكم وإجراءات أمنية صارمة.

التيار